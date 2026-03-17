2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS（アンプタックカラーズ）」が15日、新曲「Wild Side Sailing 88%」のミュージックビデオ（MV）をYouTube公式チャンネルで公開した。同曲は、20、21日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催するワンマンライブ「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」の表題曲だ。

今回のライブテーマ「海賊」を象徴した作品に仕上げた。「羅針盤が指した未来」、「波荒れ狂う前に帆を上げろ」といった海賊らしい力強いワードを盛り込み、リスナー（ファン）とともに荒れ狂う波を乗り越えて、まだ見ぬ未来へと出航するという、AMPTAKの強い決意を込めたアッパーチューンとなった。

ぷりっつは「どんな険しい道でもオレらが虹色に塗り替えて行くぜワッサー」と、まぜ太も「この先どんな困難があっても大舟に乗ったつもりでオレについてこい」と、歌詞の世界観に沿った形でコメントした。

88％とは、グループ最大の目標である埼玉・ベルーナドームでのワンマンライブに向けての自分たちの現在地を指している。昨年5月の神奈川・ぴあアリーナMMでのワンマンライブは77％としていて、1年経って10％前進したことを意味している。Kアリーナ横浜では、この新曲をファンと一緒に歌って最高潮に盛り上げてみせる。