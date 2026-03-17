新顔の多いNEWセレソン イゴール・チアゴ、ライアン。プレミアで注目集めた若いFWが初招集。ネイマールは選外に
ブラジルサッカー連盟が3月の代表ウィークを戦う、代表メンバー26名を発表した。
ロドリゴ等の怪我人の存在もあって新顔が多い人選となり、フラメンゴのDFレオ・ペレイラ、ガラタサライのMFガブリエル・サラ、ブレントフォードのFWイゴール・チアゴ、ボーンマスのFWライアンが初選出となった。
注目はやはり、プレミアリーグで活躍する2人のFWだろう。チアゴは現在リーグ戦30試合で19ゴールを挙げており、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドに次ぐ得点数だ。ノルウェー代表FWはここまで22ゴールを決めているが、得点ペースが落ちており、ここからの逆転も考えられる。
ブラジル代表指揮官であるカルロ・アンチェロッティ氏はW杯で招集するかはまだ分からないとしながらも「プレミアリーグでのインパクトは素晴らしかった」とライアンに大きな期待を寄せている。
一方で復帰に注目の集まっていたネイマールは選外に。「万全な状態ではない」とアンチェロッティ監督はコンディションの不安定さに言及した。
ブラジル代表はフランス、クロアチアとの親善試合を予定している。