ブラジルサッカー連盟が3月の代表ウィークを戦う、代表メンバー26名を発表した。



ロドリゴ等の怪我人の存在もあって新顔が多い人選となり、フラメンゴのDFレオ・ペレイラ、ガラタサライのMFガブリエル・サラ、ブレントフォードのFWイゴール・チアゴ、ボーンマスのFWライアンが初選出となった。



注目はやはり、プレミアリーグで活躍する2人のFWだろう。チアゴは現在リーグ戦30試合で19ゴールを挙げており、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドに次ぐ得点数だ。ノルウェー代表FWはここまで22ゴールを決めているが、得点ペースが落ちており、ここからの逆転も考えられる。





そしてもう一人が、ボーンマスのライアンだ。今年の1月までブラジルのヴァスコ・ダ・ガマでプレイしており、この冬に完全移籍でプレミアにやってきた。185cmとサイズのあるFWで、リーグ戦では7試合で2ゴール1アシストとさっそく数字を残している。ブラジル代表指揮官であるカルロ・アンチェロッティ氏はW杯で招集するかはまだ分からないとしながらも「プレミアリーグでのインパクトは素晴らしかった」とライアンに大きな期待を寄せている。一方で復帰に注目の集まっていたネイマールは選外に。「万全な状態ではない」とアンチェロッティ監督はコンディションの不安定さに言及した。ブラジル代表はフランス、クロアチアとの親善試合を予定している。