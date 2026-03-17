2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が16日、YouTube公式チャンネルで新曲「今日もえらい」のミュージックビデオ（MV）を公開した。同曲は、日々プレッシャーと戦うすべての人の背中を優しく、力強く押してくれるポジティブ・ポップチューン。22、23日の神奈川・Kアリーナ横浜での2ndワンマンライブ「Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-」で、パフォーマンスを初披露する。

思わず身体が動き出す軽快なメロディーと明るいボーカル。日々奮闘する全ての人へ寄り添い、「頑張っている自分」を肯定してくれる温かいメッセージを詰めたという最高にハッピーな応援ソングだ。Lapisは「君は君のままでいいの」、みかさくんも「今日も頑張ってる君がえらい!!」と紹介した。

めておらは、昨年8月に2.5次元歌い手グループ史上最速のデビュー1年での日本武道館での初ワンマンライブ「FIRST 1MPACT」を実施。現在は、約7カ月ぶりのワンマンライブへ向けて最終リハーサル中だ。今度は、さらに大きなKアリーナ横浜。ライブに向けて公式サイトSTPR TICKETでは、機材開放席の販売（先着）も始まった。