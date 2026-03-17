「波浪注意報の中での出航判断は船長に任せた」高校が会見で説明です。

国交省の運輸安全委員会が調査していたのは、操舵室が大破した船です。16日、沖縄県名護市辺野古の沖合で修学旅行中の京都府の同志社国際高校の生徒ら21人が乗る船2隻が転覆。高校2年の女子生徒と船長の金井創さん（71）の2人が死亡、14人が骨折や打撲などのけがをしました。

16日夜、会見を開いた船の運航団体は…

ヘリ基地反対協議会 浦島悦子 共同代表

「突然、高波が来て最初の船が転覆して、それを助けようとして次の船も高波に襲われて転覆したと聞いている」

当時、現場の海域ではおよそ4メートルの風が吹いていて、波浪注意報が発表されていました。そうした中での出航の判断について17日、会見を開いた高校は…

同志社国際中学校・高等学校 西田喜久夫 校長

「朝の時点で教頭は波浪注意報が出ていることは確認していたようです。最終的には教員と話し合った上で船長の判断にお任せした。安全性も含めて決定していただいているんだろうと考えている」