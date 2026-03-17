◆オープン戦 巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が、１―２の６回から２番手として登板。「真っすぐをストライクゾーンに投げられたのが大きかった」とこの日最速１５４キロの直球を中心に、チェンジアップ、カットボール、カーブを駆使してヤクルト打線を３回２／３無失点に封じた。

本領を発揮した。６回からマウンドに上がり、２イニング連続で３者凡退。８回には古賀に安打を許すなど２死二、三塁のピンチを招いたが、丸山和をこの日最速となる１５４キロで空振り三振に仕留めた。「しっかりコントロールしようと思って投げた。自分としてはカーブを投げようと思ったけど、大城が真っすぐで押そうと（言ってくれた）。力任せではなく（ゾーンを）狙って球速が出た」と納得の１球を振り返った。

前回登板だった１１日のソフトバンクとのオープン戦（みずほペイペイ）では１回２安打５失点。「自分の投球ができなかった」と、３四死球で制球にも課題が残った。登板後は、ばらついていたフォームの改善に着手。前日１６日には「間違いなく（次戦に向けて）準備できている。まずは自分のすべての球種をゾーンに投げて、打者にどういう傾向があるのか学びたい」と語っていた。

この日はわずか１四球と制球も安定。阿部監督も「もう体調も良くなったと思いますし、前回よりは断然良かったので、もっと精度を上げてくれると思います」。杉内投手チーフコーチも「あれだけ素晴らしいボールを投げますからね。ゾーンにさえ投げれば打ち崩すのは難しいと思います」と右腕の投球を評価した。

先発の柱として期待されていた山崎が離脱。先発陣の柱として、右腕にかかる期待はますます大きくなる。「１試合１試合、戦いだと思っている。山崎はより強くなって戻ってきてくれる。しっかり準備して、やるべきことをしっかりやりたい」。チームのために、全力で右腕を振る。