ＮＹ時間にかけてドルの戻り売りが優勢となっており、ユーロドルは１．１５ドル台に買い戻されている。中東情勢への不透明感に変化はなく、本日も原油相場は一時９８ドル台を回復していたが、ＮＹ時間にかけて伸び悩む展開を見せていることから、ドルの戻り売りに繋がっている模様。ユーロ円も上昇しており、１８３円台前半の２１日線の水準で推移している。



米大手証券のストラテジストは、ＥＣＢ関係者の最近の発言に市場は過剰反応し、利上げの可能性を過大評価しているとの見方を示している。今週１９日のＥＣＢ理事会までにイラン情勢が沈静化する可能性は全くないが、中期的には、ＥＣＢと投資家はインフレだけではなく、エネルギー価格上昇が経済活動に与える影響に注目するだろうと述べている。



イラン情勢の明確な着地点は見えないものの、政策金利に敏感な２年債利回りのエネルギー価格上昇に対する感応度は次第に低下すると予想。市場がエネルギー価格上昇による経済活動への影響に注目し始めることを要因として挙げている。



EUR/USD 1.1525 EUR/JPY 183.22 EUR/GBP 0.8637



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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