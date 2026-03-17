タレントの清水ミチコさんや、お笑い芸人のバカリズムさん（50）、漫画家の槇村さとるさん（69）たちが17日、都内で行われた『令和7年度（第76回）芸術選奨』贈呈式に出席。清水ミチコさんが受賞した喜びを明かしました。

文化庁が選出し、芸術分野で優れた業績をあげた人物に贈られる『芸術選奨』。流行や価値観がめまぐるしく変わる中、時代に沿った等身大の女性を描き続けてきた漫画家の槇村さんは『ダンシング・ゼネレーションsenior』が高く評価され、今もなお少女漫画の第一線で活躍していることから文部科学大臣賞・メディア芸術部門を受賞。

また、お笑い芸人のバカリズムさんは、文部科学大臣新人賞・放送部門を受賞。脚本を務めたドラマ『ホットスポット』が高く評価され、脚本家としても頭角を現していることから賞が贈られました。

さらに、タレントの清水ミチコさんは、芸能人や文化人のモノマネや、音楽とお笑いを融合したエンターテインメントが認められ文部科学大臣賞・大衆芸能部門を受賞しました。

清水さんは受賞したことについて、「こんなに大きな賞をいただいてとてもうれしかったです。ありがとうございました」と感謝を伝え、「私はとても驚いたんですね。それは何でかというと、ちっちゃい頃からすごく耳がいいことは褒められたんですけど、口が悪いということで大きな賞とは無縁な人間なんだろうなと思ってきたから」と振り返りました。

さらに、「私は高校一年生の時に矢野顕子さんのピアノの弾き語りを聴いてすごい衝撃を受けました。その日から自分の生きがいが見つかったような気がして。こういうふうに弾くのかなとか、自分で研究して工夫してそのうちに自分の人生がカラーになったような気がして、すごく幸せだったんですね。映画やドラマで見た桃井かおりさんとか、松任谷由実さんのコンサートで感動を覚えるたびに自分で部屋で1人なりきっていました」と自身の原点を語りました。

最後に、「私の中にいる（ものまねの）レパートリーの皆さんが受賞したんだなというふうに思っております。賞金は渡しませんけれども、感謝だけは分配したいと思います」とユーモアあふれるスピーチを披露しました。