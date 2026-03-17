エースFWウッド筆頭に主力多数離脱中のニュージーランド代表、元Jクラブ所属GKら23人招集
ニュージーランドサッカー協会は16日、今月のFIFAシリーズに臨むニュージーランド代表メンバーを発表した。キャプテンでエースのFWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)ら6選手が負傷のため招集外。MFラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)が初招集された。
ニュージーランドは今月、FIFA主催の公式国際親善試合「FIFAシリーズ」に参戦。27日にフィンランド、30日にチリと対戦する。かつて京都サンガF.C.とヴァンフォーレ甲府でプレーしていたGKマイケル・ウッドも選出されている。
ニュージーランド代表メンバーは以下のとおり。
▽GK
マックス・クロコンベ(ミルウォール)
アレックス・ポウルセン(レヒア・グダニスク)
マイケル・ウッド(オークランドFC)
▽DF
タイラー・ビンドン(シェフィールド・ユナイテッド)
フランシス・デ・フリース(オークランドFC)
カラン・エリオット(オークランドFC)
ジェームズ・マクガリー(ブリスベン・ロアー)
ティム・パイン(ウェリントン・フェニックス)
フィン・サーマン(ポートランド・ティンバース)
ビル・トゥイロマ(ウェリントン・フェニックス)
▽MF
ラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)
ジョー・ベル(バイキング)
エライジャ・ジャスト(マザーウェル)
カラム・マコーワット(シルケボー)
ベン・オールド(サンテティエンヌ)
アレックス・ルファー(ウェリントン・フェニックス)
マルコ・スタメニッチ(スウォンジー)
ライアン・トーマス(ズウォレ)
▽FW
コスタ・バーバルセス(ウェスタン・シドニー)
アンドレ・デ・ヨング(オーランド・パイレーツ)
ジェス・ランダル(オークランドFC)
ローガン・ロジャーソン(オークランドFC)
ベン・ウェイン(ポート・ベイル)
ニュージーランドは今月、FIFA主催の公式国際親善試合「FIFAシリーズ」に参戦。27日にフィンランド、30日にチリと対戦する。かつて京都サンガF.C.とヴァンフォーレ甲府でプレーしていたGKマイケル・ウッドも選出されている。
▽GK
マックス・クロコンベ(ミルウォール)
アレックス・ポウルセン(レヒア・グダニスク)
マイケル・ウッド(オークランドFC)
▽DF
タイラー・ビンドン(シェフィールド・ユナイテッド)
フランシス・デ・フリース(オークランドFC)
カラン・エリオット(オークランドFC)
ジェームズ・マクガリー(ブリスベン・ロアー)
ティム・パイン(ウェリントン・フェニックス)
フィン・サーマン(ポートランド・ティンバース)
ビル・トゥイロマ(ウェリントン・フェニックス)
▽MF
ラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)
ジョー・ベル(バイキング)
エライジャ・ジャスト(マザーウェル)
カラム・マコーワット(シルケボー)
ベン・オールド(サンテティエンヌ)
アレックス・ルファー(ウェリントン・フェニックス)
マルコ・スタメニッチ(スウォンジー)
ライアン・トーマス(ズウォレ)
▽FW
コスタ・バーバルセス(ウェスタン・シドニー)
アンドレ・デ・ヨング(オーランド・パイレーツ)
ジェス・ランダル(オークランドFC)
ローガン・ロジャーソン(オークランドFC)
ベン・ウェイン(ポート・ベイル)