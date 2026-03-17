　ニュージーランドサッカー協会は16日、今月のFIFAシリーズに臨むニュージーランド代表メンバーを発表した。キャプテンでエースのFWクリス・ウッド(ノッティンガム・フォレスト)ら6選手が負傷のため招集外。MFラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)が初招集された。

　ニュージーランドは今月、FIFA主催の公式国際親善試合「FIFAシリーズ」に参戦。27日にフィンランド、30日にチリと対戦する。かつて京都サンガF.C.とヴァンフォーレ甲府でプレーしていたGKマイケル・ウッドも選出されている。

　ニュージーランド代表メンバーは以下のとおり。

▽GK

マックス・クロコンベ(ミルウォール)

アレックス・ポウルセン(レヒア・グダニスク)

マイケル・ウッド(オークランドFC)

▽DF

タイラー・ビンドン(シェフィールド・ユナイテッド)

フランシス・デ・フリース(オークランドFC)

カラン・エリオット(オークランドFC)

ジェームズ・マクガリー(ブリスベン・ロアー)

ティム・パイン(ウェリントン・フェニックス)

フィン・サーマン(ポートランド・ティンバース)

ビル・トゥイロマ(ウェリントン・フェニックス)

▽MF

ラクラン・ベイリス(ニューカッスル・ジェッツ)

ジョー・ベル(バイキング)

エライジャ・ジャスト(マザーウェル)

カラム・マコーワット(シルケボー)

ベン・オールド(サンテティエンヌ)

アレックス・ルファー(ウェリントン・フェニックス)

マルコ・スタメニッチ(スウォンジー)

ライアン・トーマス(ズウォレ)

▽FW

コスタ・バーバルセス(ウェスタン・シドニー)

アンドレ・デ・ヨング(オーランド・パイレーツ)

ジェス・ランダル(オークランドFC)

ローガン・ロジャーソン(オークランドFC)

ベン・ウェイン(ポート・ベイル)