◆オープン戦 ソフトバンク５―１中日（１７日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・小久保裕紀監督がイヒネにハッパをかけた。

１点を追う７回、先頭の柳町が中前打で出塁した。代走にイヒネが送られると、山川も左前打でつないで一、二塁。続く栗原の中飛で、二塁走者のイヒネがタッチアップ。中堅手は定位置から１歩、２歩前に出てくる当たりだったが、迷わずスタートを切り、頭から滑り込んだ。

直後に正木が３ランを放ち、チームは逆転。イヒネは「確信まではいかないにしても、結構いけると思いながら走っていた」と、アグレッシブな走塁で流れを加速させた。２２年ドラフト１位が「すごい人たちがいっぱいいるので。僕は全力でやるだけ」と果敢な姿を見せ、小久保監督も「あれは求められるところ」と評価した。

それでも、指揮官は「前回の横浜で外国人投手の時に４球、スタートを切れないのがあって、最後アウトになった。あそこで４球かかって、アウトになっているようじゃという話はしていた。緒方ならいけたかな、みたいな会話になるのでね」と、１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）でルイーズからスタートが切れなかった場面を振り返った。「経験が浅いとはいえ、そこの枠は争っている。あのタッチアップくらいで満足しちゃあかんでしょうね」と期待も込めて、ゲキを飛ばした。