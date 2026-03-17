最近夢中になっている、山田杏奈の“推し”とは？

公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で、第１弾、ドラマ版に続きヒロインであるアイヌの少女・アシリパ(※リは小文字)役を演じている山田杏奈。

子役として芸能活動をスタートし、10代で映画『ミスミソウ』(2018)にて映画初主演を果たす。映画『山女』(2023)では22歳で第15回TAMA映画賞最優秀新進女優賞を受賞するなど、"演技派"としての評価を高め、いま注目の若手俳優のひとりとして存在感を放っている。

今回は、そんな彼女の"推し"ているものについて語ってもらった！

――いまハマっていることや、"推しているもの"はありますか？

「今まで"推し"ができたことないんですけど、『ストレンジャー・シングス』はシーズンが出るたびに、前回シーズンも含めて何度も見返すくらい好きで。今回、最終シーズンに合わせていろいろグッズなども発売されて、何も考えずにポンポン買っていたので、"これ推しかも...！？"と最近思っています(笑)」

――ファーストは話題でしたけど、きっかけはなんでしたか？

「なんだろう...たぶん誰かにおすすめされたか、コロナ禍のときに時間があって見始めたか...」

――そこまでハマった魅力はなんですか？

「やっぱりワクワクさせられるし、キャラクターがほんとに愛らしい。愛さずにはいられないんです。あとは見届けさせてくれてありがとうっていう気持ちになるところですね」

――好きなキャラはいますか？

「箱推しです！」

――好きなシーンは？

「なんだかんだ全部を知ったうえで、シーズン1をもう1回見返すのが楽しいですね」

――グッズはどんなものが？

「服だったり、あとは今まだ頼んでいて届いてないものもあったりするので、家にはまだコレクションみたいに持っているわけではないんですけど、これから集められたらなと思います」

――またいろんなものが出てくるかもしれないですもんね

「本当はそんなに物を増やしたい人ではないんですけどね...きっとつい買っちゃいます(笑)」

『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』 (C)野田サトル／集英社 (C)2026 映画「ゴールデンカムイ」製作委員会

文＝HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI

ヘアメイク＝笹本恭平

スタイリスト＝高橋美咲(※「高」は正しくは「はしご高」)（Sadalsuud）

映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公式サイト

公開情報

映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』

全国公開中

原作：野田サトル「ゴールデンカムイ」(集英社ヤングジャンプ コミックス刊）

出演：山崎賢人(※「崎」は正しくは「立さき」)、山田杏奈、玉木宏、舘ひろしほか

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