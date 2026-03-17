◇FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026・予選Aグループ 日本83―39アルゼンチン（2026年3月17日 トルコ・イスタンブール）

FIBA女子バスケットボールW杯の予選が17日、世界4都市で行われた。トルコ・イスタンブール開催のAグループで、日本（FIBAランキング11位）は、1勝3敗で並ぶアルゼンチン（同27位）と最終戦を戦いみ、83―39で快勝し、W杯（9月、ドイツ）出場に望みをつないだ。

日本のW杯出場は、この試合の後に行われるオーストラリア（同2位）ーカナダ（同7位）の結果次第で、カナダが敗れた場合、日本の5大会連続のW杯出場が決まる。

日本はこの日のアルゼンチン戦で3ポイントを26本中14本成功させた。平下愛佳（トヨタ自動車）がチーム最多の17得点の活躍を見せ、今野紀花（デンソー）が12得点、山本麻衣（トヨタ自動車）が10得点を挙げた。

◇Aグループ・日本の成績

第1戦●65―77ハンガリー(FIBAランキング20位)

第2戦●71―81オーストラリア（同2位）

第3戦●67―75トルコ（同16位）

第4戦○66―62カナダ（同7位）

第5戦〇83―39アルゼンチン（同27位）