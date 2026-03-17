ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・諫早市で一般建物火災 高来町小峰133付近 約1時間7… 【続報】長崎・諫早市で一般建物火災 高来町小峰133付近 約1時間7分後鎮火（3月17日午後10時22分ごろ発生） 【続報】長崎・諫早市で一般建物火災 高来町小峰133付近 約1時間7分後鎮火（3月17日午後10時22分ごろ発生） 2026年3月17日 22時58分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県県央消防本部によると、17日午後10時22分ごろ、諫早市高来町小峰133付近で一般建物火災が発生した。同11時29分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 福岡・久留米市三潴町で男が女子中学生に公然わいせつ 男は30から40歳、黒髪短髪、中肉、黒ぶち眼鏡、黒色スーツ上下を着用 福岡・大野城市の建物火災で消防隊出動 下大利1丁目18番付近（3月17日午後9時22分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 埼玉, リハビリ, 訪問介護, 大阪, 大船, 法要, デイサービス, 世田谷区, 神事