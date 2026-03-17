ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が17日、自身のSNSを更新。ドラムス・真矢さん（享年56）の月命日を迎え、心境をつづった。

ステージ上で真矢さんにハグするツーショットを公開。「今日は月命日。あれから1ヵ月・・・何年も経ったような気もするし、1週間しか経ってないような気もする。心身共に超怒涛」と心境を明かした。

「真矢は少しはあちらの世界に慣れてきたかな？仲間や先輩たちと再会できてるかな？もしくはしごかれてるかな？」と続け、「毎日毎分真矢のことを思ってる。まだ親友がいないこちらの世界に慣れることができないでいる。時間が解決してくれるかな。。。」と親友のいない寂しさを打ち明けた。

最後は「真矢、5/29からのLUNA SEAツアー、まずは秦野からだよ。一緒に全国回ろうね。SGZ」と締めくくった。

2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され闘病していた真矢さんは2月17日に死去。今月12日には東京・有明アリーナで真矢さん死去後初のライブが開催された。