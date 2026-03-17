政府は１７日、「給付付き税額控除」や食料品の消費税減税について議論する超党派の「社会保障国民会議」の下に設置する有識者会議のメンバー１２人を発表した。

座長には元慶応義塾長の清家篤氏が就任する。近く初会合を開き、専門的な見地から制度の仕組みなどを検討する。

政府が関係する審議会の委員を務めている有識者を中心とし、地方自治体と経済界からも起用した。清家氏は、政府の全世代型社会保障構築会議で座長を務めており、医療や年金政策などに精通している。

給付付き税額控除の制度に詳しい日本総合研究所シニアフェローの翁百合氏も選ばれた。収入に占める税と社会保険料の負担率が、日本では海外に比べ、低所得世帯ほど高くなっていると分析したことで知られている。

木原官房長官は同日の記者会見で、「税制や社会保障制度、社会経済に高い見識を有する方を選任した」と述べた。

高市首相が目指す２年間限定の食料品の消費税率ゼロに対しては、有識者や経済界で慎重な意見も多い。有識者会議では、主に給付付き税額控除の導入について議論し、論点整理を進める方向だ。