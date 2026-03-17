【しまむらのイエローグリーン】がおしゃれ！ マニアもリピで着てる♡「主役級シャツ」

そろそろ春らしいアイテムをコーデに取り入れたい季節。トップスに春色を取り入れれば、顔まわりもパッと明るく見せてくれそうです。今回紹介するのは、マニアも愛用している【しまむら】の「主役級シャツ」。爽やかなイエローグリーンがシーズンムードを盛り上げてくれそうな一着です。1,000円台というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。

一点投入で爽やかに決まる春色シャツ

【しまむら】「TT*TAIストライプシャツ」\1,639（税込）

春らしいイエローグリーンが爽やかで、コーデの主役になりそうなストライプ柄のシャツ。ゆったりと適度に抜け感のあるシルエットで、1枚で着るだけでなく、ビスチェやベストとレイヤードするなど幅広い着こなしが楽しめる予感。しまむら好きのインフルエンサー@aiii__13kさんも「すでにお気に入りすぎてたくさん着てる」と大満足のようです。

ブラックコーデに差し色としてプラスワン

いつものコーデがなんだか地味見えするときは、イエローグリーンのシャツで差し色をプラスしてみて。襟元と袖からさり気なく見えるシャツがアクセントになり、シーズンムードが高まりそう。白シャツと重ね着をしたようなレイヤード風デザインも効いています。@aiii__13kさんがバッグとシューズにシルバーを投入しているように、小物でもう一色差し込むのもアレンジのコツ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M