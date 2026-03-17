文化放送の定例社長会見が１７日、都内の同局で行われ、同局のライオンズナイターの解説を務める辻発彦元監督がゲストで登場。ＷＢＣ準々決勝で２ランを被弾した西武・隅田知一郎投手について、奮起を促した。

ベネズエラ戦で３点リードの五回に２ランを浴び、相手打線を勢いづけてしまった投球について「東京ラウンドで良かったじゃないですか。球はすごくよかったですけどね」と準々決勝でも期待していたというが「甘くなると真っすぐは強いよということじゃないですかね。隅田が打たれました、伊藤大海が打たれましたって、言ってもこれはしょうがないですけど、ただ、ストレートの投げ間違いは絶対、ダメでということでしょうね」と、愛のある激励をした。

隅田がルーキー時代に先発で起用していた辻氏は、ＷＢＣでは中継ぎに回ったことも擁護。「ただ、彼たちは先発なんですよ。中継ぎの難しさというのが、心の作り方というのが、ピッチャーは非常に繊細なので、そこも一つ伊藤君も調子に乗れなかったのかもしれませんね。時差ボケであるとか、ピッチクロックとか、そういう条件があまりにも違いすぎて、考えないといけないところですかね」と話した。

かわいい後輩なだけに「ただ、グラウンドでは『何やってるんだ！』と言いますけど、東京ラウンドでもそうだったですけど、彼はすごい球を投げているので、僕は期待しています」と、２年連続２桁勝利へお墨付きを与えた。

１８日の決勝（現地時間１７日）、米国−ベネズエラ戦について「アメリカとしては日本と決勝をやるぐらいの感じでいたと思うんですけど。今大会のアメリカは本気でしょうけども、昨日の試合（ドミニカ共和国戦）が一番のヤマだったと思うんですけど、順当にいけばアメリカがいくと思うんですけど、ただベネズエラも強いです」と展望を語った。