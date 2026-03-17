パラドゥのUVジェル再登場♡高機能で軽やかな春夏の必需品

春夏に欠かせないUV対策に、パラドゥの人気アイテム「アウトドア ガードUV」が今年も登場。高い紫外線カット効果に加え、うるおいケアまで叶えてくれる優秀なUVジェルです。軽やかな使い心地と爽やかな香りで、毎日使いたくなる心地よさも魅力♡外出が増える季節にぴったりな一本をチェックしてみてください。

高UVカット＆うるおいケア

パラドゥ アウトドア ガードUV



価格：792円（税込）

SPF50＋・PA＋＋＋＋・UV耐水性★★（※10）と、最高レベルの紫外線防止効果を実現。さらに美容液成分77％（※9）配合で、乾燥から肌を守りながらキメを整えます。

バリア機能をサポートし、しっとりとした肌をキープします。

容量：40g

発売日：2026年3月28日（土）

販売場所：セブン‐イレブン（※8）

※2026年春夏の期間限定販売

（※8）一部お取扱いのない店舗がございます

（※9）水、保湿成分（油性）、保湿成分（水性）

（※10）「日本化粧品工業連合会紫外線防止用効果に対する耐水性測定基準＜2021年版＞」に基づく表示

（※12）整肌・保湿成分

（※13）ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル／オクチルドデシル）

ルルルン新作「しあわせの香り」登場♡心と肌をいたわる限定フェイスマスク

軽やかで快適な使い心地

伸びのよいジェルタイプで、白浮きやべたつきが気になりにくく、ひんやりとした使用感が魅力。さらにレモンユーカリの爽やかな香りで、日やけ止め特有のニオイも気になりません。

ウォータープルーフ仕様なのに、せっけんで簡単にオフできるのも嬉しいポイント。顔からボディまで使えるので、日常使いからレジャーまで幅広く活躍します。

（※5）天然由来ではなく合成香料です

敏感肌や赤ちゃんにも使える

生後6ヶ月以上の乳幼児や敏感肌にも配慮した低刺激設計。無着色・アルコールフリーで、パッチテストやアレルギーテストも実施済みです。家族みんなで使えるやさしさが魅力です。

（※11）すべての方に刺激やアレルギーが起きないわけではありません

春夏のお出かけをもっと快適に♡

紫外線対策とスキンケアを同時に叶えるパラドゥのUVジェルは、忙しい毎日にも寄り添う頼れる存在。軽やかな使い心地でストレスなく続けられるから、日常使いにもぴったりです♡

この春夏は、心地よいUVケアで肌を守りながら、アクティブなお出かけを楽しんでみてください♪