元NMB48でモデルの上西怜（24）が17日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

「『ヤングチャンピオン烈』さん 掲載していただいてます」と報告。緑のレース素材や、紫のボディースーツ風ランジェリーショットで曲線美を披露し、「おしゃれに大人っぽく撮っていただきましたぜひ、ゲットしてください」とつづった。

ファンやフォロワーからも「大人れーちゃん」「美肌れーちゃん」「素敵」「大人っぽくて綺麗」「エロかわいい」「つよっ」「うひょぉぉ〜！！」「最上級にSexy」「素晴らしい谷間」「美しくて時が止まります」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。