きょうの為替市場、ＮＹ時間にかけてドルの戻り売りが優勢となっており、ドル円は１５８円台に再び値を落としている。本日も原油相場は上昇し、一時９８ドル台を回復していたが、ＮＹ時間にかけて伸び悩む展開を見せており、ドルの戻り売りに繋がっている模様。ドル円は本日も一時１５９円台半ばまで上昇していたが、節目の１６０円にはなお慎重なようだ。



一部からは、ドル円は原油価格と米国債に歩調を合わせているが、明確な方向感まではまだない。これは、為替市場のポジショニングがまだ一方向に偏り過ぎていないことを示唆しているとの声も出ていた。目先は今回のサイクル高値である１５９．７５円が意識されている。



本日も片山財務相や植田日銀総裁が国会で発言していたが、市場は現時点での介入は想定していないようだ。



本日からＦＯＭＣが始まり、明日の現地時間午後２時（日本時間１９日午前３時）に結果が公表される。トランプ大統領の利下げ圧力が強まる中でも、市場は、今回は据え置きを確実視しているようだ。注目は最新の委員の金利見通し（ドットプロット）やパウエル議長の会見となりそうだ。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１５８．４０円に観測されている。



17日（火）

158.40（7.2億ドル）



18日（水）

159.50（9.8億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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