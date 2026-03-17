国土交通省は17日、土地取引の目安となる「公示地価」を発表しました。住宅地、商業地、いずれも5年連続で価格が上昇しています。

【写真で見る】大宮や池袋に近いのに…家賃が安い“穴場駅”

地価が上がりすぎて、好きなところに住めないという人もいるかもしれません。どのように家選びをしたらいいのでしょうか。

家賃相場で見る“穴場駅” 大宮駅の隣駅はどこが安い？

山形純菜キャスター：

2026年、LIFULL HOME'Sが発表した「借りて住みたい街ランキング 首都圏版」では、3位に大宮がランクインしています。

【借りて住みたい街ランキング】

1位：葛西

2位：八王子

3位：大宮

埼玉最大のターミナル駅「大宮駅」の1LDKの家賃相場は、「14万2000円」となっています。

しかし、大宮駅から1駅隣の駅にいくと、以下のように1万円〜5万円近く家賃が安くなるということです。

▼さいたま新都心駅「13万2000円」

▼北与野駅「12万3000円」

▼北大宮駅「11万6000円」

▼鉄道博物館駅「10万円」

▼宮原駅「9万3000円」

（※LIFULL HOME'S調べ）

大宮駅の隣駅で、埼京線・川越線が通る「日進駅」の家賃相場は、「8万5000円」となっています。日進駅とはどんなところなのでしょうか。

大宮駅の隣駅「日進駅」とは？「子育てには静かで…」

大宮駅の一つ隣にある「日進駅」を降りてみると、「大宮駅」のように駅前に大きな商業施設などはないようです。

どんな街なのか、住民に聞きました。

70代女性（日進駅周辺に住み約50年）

「電車が来ると（人が）ドッと降りるけど、みんなバーッと散らばって、自分の帰る方は何人もいない」



10代女性

「東京方面に行くのに日進駅使えば一本で行けるので、乗り換えがなくて便利なのでよく行きます」



30代女性（日進駅周辺に住み約1年）

「大きな公園とかもあるし、スーパーも結構あって、大宮駅の方が便利は便利なんですけど、子育てにはこっちの方が静かな町かな」



50代女性（日進駅周辺に住み約7年）

「スーパーも結構あちこち最近できてきているので、便利かな」

一方で、この街を50年見てきたという住民は…

80代女性（日進駅周辺に住み約50年）

「（約50年前に）引っ越してきた当時は、現在の街並みよりももっと華やかでした。お店がたくさんあって。最近ハイカラな喫茶店もできたりして、前は喫茶店が何軒もあったが、みんなさびれてなくなってしまって。最近この駅の近くで美味しいコーヒー屋さんがまたできた」

都内ではどうなる？ 池袋駅の“ずらし駅”は

山形キャスター：

埼玉では1駅ずらすと、家賃が変わることが分かりましたが、都内ではどうでしょうか。

池袋駅の1LDKの家賃相場は「20万7000円」です。

池袋駅の一つ隣の「板橋駅」の家賃相場は「19万5000円」と約1万円ほど下がるのですが、問い合わせ数は前年比で86.4％と下がっています。

さらに1駅離れた「十条駅」は、問い合わせ件数が前年比で118.4%と増えていて、家賃相場も「15万2000円」と、池袋駅と比べると価格は5万円以上下がるということです。

池袋駅周辺の他の駅では…

▼東長崎駅「14万9000円」（前年比115.1％）

▼千川駅「14万4000円」（前年比112.4%）

▼大山駅「15万2000円」（前年比120.7%）

主要駅から少し離れた場所の方が、問い合わせ件数も増えているということです。

ただ、「ずらし駅」にも注意点があります。

LIFULL HOME'S総研の中山登志朗副所長によると、「ターミナル駅と比べ、利便性・快適性は落ちてしまうこともある。駅のまわりを1周してみるなど、周辺の生活環境を確認することが大事」だということです。

駅をずらしてもいい部屋が見つからない…困ったら“条件ずらし”も

山形キャスター：

家を選ぶときに色々な条件があると思います。

主要駅から少し離れるという“ずらし”もありますが、LIFULL HOME'S総研の中山登志朗副所長によると、部屋を選ぶ際の三大条件を“ずらす”のもポイントだということです。

【三大条件の“ずらし”もポイント】

（1）駅からの所要時間

（2）築年数

（3）専有面積

「借りて住みたい街ランキング」のTOP3、葛西・八王子・大宮で、▼駅に近いが築年数が経っている物件と、▼駅からは遠いが築年数が浅い物件のどちらが家賃相場が安いか調べてみました。

▼葛西駅

築浅・駅遠「21万4000円」

築古・駅近「20万1000円」



▼八王子駅

築浅・駅遠「14万5000円」

築古・駅近「14万円」



▼大宮駅

築浅・駅遠「14万5000円」

築古・駅近「13万7000円」

3つの駅では「駅から近く築年数が経っている物件」の方が安いという結果になりました。