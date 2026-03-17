◇オープン戦 ヤクルト2ー3巨人（2026年3月17日 東京D）

プロ3年目で初の開幕ローテーション入りを確実にしているヤクルト・松本健吾は、4回1/3を6安打3四球で1失点と粘りの投球だった。

3回に安打と連続四球で2死満塁とするも、4番・キャベッジを三邪飛。4回には連打で無死一、二塁とするが、大城を空振り三振に仕留め、最後は門脇を二ゴロ併殺打に打ち取ってピンチをしのいだ。

2―0の5回には1死から育成選手の平山にソロ本塁打を被弾。続く中山に右翼線三塁打を許したところで降板した。

試合後、松本健は「丁寧にいきすぎた部分もあって球数、四球が増えた。大胆さも兼ねていきたい」と振り返った。

3回2死満塁の場面では、池山監督が就任初めてマウンドへ。

指揮官に「東京ドームのマウンドを見に来た」と言われたといい、「僕はピンチだったのでなかなか笑ってはいけなかったけど…。。（集まった内野手が）みんな凄く笑って。ちょっと力が抜けるというか、ありがたかったです」と感謝した。

池山監督は「ちょっと力みが入ってたので。力を抜かしに行ったっていうか」と振り返った。

松本健は開幕5戦目、4月1日の広島戦（神宮）での先発が有力視されている