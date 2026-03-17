開催国オーストラリアが女子アジア杯4大会ぶり2度目制覇に王手! レジェンド主将サム・カーが決勝弾
[3.17 女子アジア杯準決勝 中国 1-2 オーストラリア パース]
女子アジアカップは17日に準決勝1日目を行った。中国女子代表とオーストラリア女子代表の対戦は、オーストラリアが2-1で勝利。決勝は21日に行われ、あす18日の準決勝2日目・日本対韓国の勝者と対戦する。
ベスト4入りで来年のブラジル女子ワールドカップ出場権は手にした両チーム。アジア制覇に向け、先制に成功したのはオーストラリアだった。前半17分、右サイドからDFエリー・カーペンターがPA右にパスを出し、敵陣に入り込んだFWメアリー・ファウラーが折り返す。最後はMFケイトリン・フォードがダイレクトで押し込んだ。
追いかける中国だが、前半24分にチャンスを迎える。FWジャン・リンヤンがPA内に入り込み、GKマッケンジー・アーノルドのファウルを誘発。獲得したPKをリンヤンが自ら決め、1-1と同点にした。
その後も猛攻を仕掛ける中国は逆転ゴールを決められず、そのまま1-1で後半に折り返した。
後半13分、次にスコアを動かしたのはオーストラリア。中盤でFWサム・カーが左サイドに展開し、フォードが最前線にスルーパスを出す。走り込んだカーがPA左に入り込むと、飛び出したGKポン・シーメンをかわし切り、角度のないところから無人のゴールに流し込んだ。
今大会4点目となる3試合連続ゴールを挙げたオーストラリアの32歳“レジェンド”キャプテンは、同国歴代最多得点記録を74得点に更新した。
残り時間を守り切ったオーストラリアが2-1で勝利。2010年の初優勝以来となる4大会ぶり2度目のアジア制覇に王手をかけた。
女子アジアカップは17日に準決勝1日目を行った。中国女子代表とオーストラリア女子代表の対戦は、オーストラリアが2-1で勝利。決勝は21日に行われ、あす18日の準決勝2日目・日本対韓国の勝者と対戦する。
ベスト4入りで来年のブラジル女子ワールドカップ出場権は手にした両チーム。アジア制覇に向け、先制に成功したのはオーストラリアだった。前半17分、右サイドからDFエリー・カーペンターがPA右にパスを出し、敵陣に入り込んだFWメアリー・ファウラーが折り返す。最後はMFケイトリン・フォードがダイレクトで押し込んだ。
その後も猛攻を仕掛ける中国は逆転ゴールを決められず、そのまま1-1で後半に折り返した。
後半13分、次にスコアを動かしたのはオーストラリア。中盤でFWサム・カーが左サイドに展開し、フォードが最前線にスルーパスを出す。走り込んだカーがPA左に入り込むと、飛び出したGKポン・シーメンをかわし切り、角度のないところから無人のゴールに流し込んだ。
今大会4点目となる3試合連続ゴールを挙げたオーストラリアの32歳“レジェンド”キャプテンは、同国歴代最多得点記録を74得点に更新した。
残り時間を守り切ったオーストラリアが2-1で勝利。2010年の初優勝以来となる4大会ぶり2度目のアジア制覇に王手をかけた。
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