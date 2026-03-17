元フジテレビアナウンサー・松尾翠が第１子長女（１１）の小学校の卒業式に出席し、「入場から」泣いてしまったことを明かしている。

松尾は２０１３年８月、ＪＲＡのトップジョッキーだった福永祐一騎手と結婚。同年９月でフジを退社し、現在は長女、次女（７）、長男（６）の母に。福永氏は２３年で引退し、調教師に転身している。

「青竹色」という淡いペパーミントグリーンの着物（色無地）に繊細で美しい刺繍の帯を会わせた着物コーデで卒業式に出席。１４日付のＳＮＳで、「入場から泣いてしまい、枯れ果てた小学校卒業式でした。 ６年間様々な場面で尊敬の念が止まない先生方の在り方… 最後まであたたかさでいっぱいでした。」とつづり、「小学校時代というかけがえのない６年間。守り支えて下さり、本当にありがとうございます」と感謝。

「ヘアセット自分で（朝は闘いだから） メイクはいつもより眉とラインの線をしっかり」と自らヘアセットとメイクもしたことを明かした。

きちんと「１枚目、美肌加工 ２枚目、レトロカメラ風 すごいな、アプリ。」と付け加えている。

コメント欄には「何と可愛い帯」「卒業式にふさわしい色目ですね」「素敵なお着物♥」「お似合いです」などの声が届いている。