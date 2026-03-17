WBCも「あと1試合」に

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準決勝で世界ランク5位のベネズエラが14位のイタリアに4-2で逆転勝ち。侍ジャパンが準々決勝で屈した中南米の強豪が史上初の決勝進出を果たした。この結果を受け、野球ファンが気づいた事実が「WBCはあと1試合」。早くも“ロス”を懸念する声が上がっている。

気づけば、5日に開幕したWBCも全47試合のうち46試合が終了した。

大谷翔平が3本塁打を放つなど盛り上がった侍ジャパンの躍進と8強敗退、本気モードで挑んだ米国・ドミニカ共和国といった強豪のスーパースターたちの競演、大会前はノーマークに近かった伏兵イタリアの快進撃など、野球の面白さが存分に詰まった2週間。しかし、それも17日（同18日）の決勝・米国―ベネズエラ戦でフィナーレを迎える。

この日の準決勝を終え、X上には「WBCもあと1試合になっちゃった」「明日でWBCも終わっちゃう、、、さみしいけど最後まで応援する」「明日でWBC終わっちゃうの寂しいなあ…」「もう明日で終わっちゃうのね…(早すぎる)」「寝ても覚めてもあと1試合 両チーム、思う存分プレイして欲しい すでにロス感が」との声が上がり、悲しみが広がっている。

決勝はスター軍団の米国と、日本を破ったベネズエラの激突。大会最後の1試合が、大会最高の1試合になることを祈りたい。



（THE ANSWER編集部）