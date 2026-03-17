エッ、それ本当に【3COINS】なの！？ 店舗にあったら即カゴしたい♡「ファッション小物」

ファッションの一部として取り入れたい小物類も充実している【3COINS（スリーコインズ）】から、見つけたら即買いしたくなりそうなアイテムをピックアップしてお届け。お仕事にもレジャーシーンにも幅広く使える2WAYトートバッグや、ラインストーンがキラキラ光り使うたびに気分が上がるパスケースなど、見た目も実用性も備わった優秀アイテムが登場。周りからも「本当にスリコなの？」と驚かれるかも……！

即カゴin！ 幅広いシーンに使える2WAYトートバッグ

【3COINS】「2wayトートバッグ」\880（税込）※小物は付属していません

長短のハンドルが付いている2WAY仕様のトートバッグは、気分やシーンに合わせて使い分けられるのが魅力。高さ29cm × 幅46cm × マチ14cmで、A4サイズも入る収納力も備わっています。スマホやICカードなどを入れてサッと取り出せる外ポケットと、細々した小物を入れるのにちょうどいい内ポケット付き。服装を選ばず合わせやすいベーシックなデザインなので、通勤や通学、休日のショッピングやレジャーシーンにも幅広く活躍しそうです。