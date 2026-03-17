ヤクルト・池山監督が17日、27日の広島戦（マツダ）の開幕オーダーで1番に長岡秀樹を起用すると明言した。

前日の激励会で4番・オスナを明かしたのに続き、リードオフマンの指名。「当然、出塁に重きを置いているので」と、24年に最多安打のタイトルを獲得した24歳に期待した。

長岡自身は7年目で初の開幕1番。「1打席でも多く回ってきてほしいタイプなんで。僕は1番が一番好き」と話した。

また、指揮官は投手の8番起用の考えも明かした。

セ・リーグは来季からDH制を導入。今季は投手が打席に入る最後の年となるが、指揮官は投打二刀流のドジャース・大谷を引き合いに「打撃が好きな投手もいる。打てる、打てないは別にして試す価値はある。（1試合で）27のアウトのうち、（投手で）簡単に3つのアウトを与えるのもね。打ってくれると助かる」と強調した。

投手を9番に固定するのではなく、打力に合わせてフレキシブルに起用したい考え。昨季24打数5安打の打率・208だった奥川は「打撃は好きか、嫌いかと言われれば好き。自分を助けるためにも打つ方も頑張りたい」と話した。