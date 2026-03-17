シャオミは、最新Androidスマートフォン「POCO X8 Pro」を発売した。価格は8GB＋256GBモデルが5万9980円、8GB＋512GBモデルが6万9980円、12GB＋512GBモデルが7万4980円。

本稿では、POCO X8 Proのクイックフォトレビューをお届けする。

外観

POCO X8 Proの大きさは約157.53×75.19×8.38mm、重さは201.47g。

ディスプレイは、約6.59インチ1.5K（2756×1268）のAMOLEDディスプレイ。リフレッシュレートは最大120Hz。

SIMは、nanoSIM×2のデュアルSIMに対応する。

また、カメラレンズ周辺には、バックライトを内蔵。通知などに対応する。

カメラ

POCO X8 Proは、約5000万画素の広角カメラ、約800万画素の超広角カメラを搭載する。フロントカメラは約2000万画素。

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インターフェイス

チップセットはメディアテックの「Dimensity 8500-Ultra」。バッテリー容量は6500mAhで、100W急速充電に対応する。おサイフケータイには対応しない。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約157.6×75.2×8.38mm 重さ 約201.5g リアカメラ 5000万画素広角カメラ（IMX882イメージセンサー、1/1.95インチ、f/1.5、OIS）800万画素超広角カメラ（f/2.2） フロントカメラ 2000万画素フロントカメラ ディスプレイ 約6.59インチ、1.5K（2756×1268）、有機EL（AMOLED）、リフレッシュレート最大120Hz、ピーク輝度3500ニト バッテリー 6500mAh、100Wハイパーチャージ、最大27Wリバース充電 チップセット MediaTek Dimensity 8500-Ultra メモリー/ストレージ 8GB＋256GB、8GB＋512GB、12GB＋512GB 防水・防塵 IP68 OS Android 16（Xiaomi HyperOS 3） SIM nano SIM+nano SIM NFC 対応 FeliCa 非対応 Wi-Fi Wi-Fi 6 Bluetooth Ver.6.0