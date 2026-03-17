「こりゃヒドイ」女性歌手、愛車に大きな傷が「被害届は出しましょう」「悪質で本当に腹が立ちますね」
歌手の保科有里さんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛車に傷をつけられたことを報告しました。
【写真】保科有里の身に起きた災難とは？
続けて、「見た時、意外と冷静だったのは自分でも不思議でした。人生ムシャクシャしてる人なんだろうな…こんな事したらまた自分に汚点が刻まれるのに…」とつづっています。さらに「その後仕事があったので通報もしませんでした。修理代は痛いけど自分がまたがんばります」と、気持ちを切り替えたことを報告しました。
ファンからは、「被害届は出しましょう」「ちゃんとパーキングに入れても事故は起こりますからね」「酷いですね」「なんでこんな事するんでしょうね」「綺麗になおりますように！」「悪質で本当に腹が立ちますね」「ひどい 悲しみと怒りと」「こりゃヒドイ」など、さまざまな声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】保科有里の身に起きた災難とは？
「なんでこんな事するんでしょうね」保科さんは「昨日とある場所に停めていた私の愛車が、傷をつけられてしまいました」とつづり、1枚の写真を投稿。くっきりと傷がついた赤い車のドアのアップショットです。「人様の家の前ではありません、駐車禁止の場所でもありません。もちろん外車のような高級車でもありません」と状況を説明。
ファンからは、「被害届は出しましょう」「ちゃんとパーキングに入れても事故は起こりますからね」「酷いですね」「なんでこんな事するんでしょうね」「綺麗になおりますように！」「悪質で本当に腹が立ちますね」「ひどい 悲しみと怒りと」「こりゃヒドイ」など、さまざまな声が上がっています。
夢グループ・石田社長とのツーショットも披露普段の投稿ではプライベートショットや仕事のオフショットなどを披露している保科さん。9日には「ファミリーマートさんで夢グループ主催のコンサートチケットが買えるようになりました」とつづり、自身が所属する「夢グループ」の石田重廣社長とのツーショットも公開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)