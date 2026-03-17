Snow Manの渡辺翔太さん（33）が、化粧品メーカーの新ブランドムービーに出演。Snow Manのメンバーについて、また新生活を始める人にエールを送りました。

渡辺さんが出演するのは『FLARUNÉ』の新ブランドムービー。CMのキャッチコピーにちなみ、“身近な人の意外な一面や新しい輝きを見つけた瞬間”を聞かれると「メンバーの深澤（辰哉）君です。表にいるときのフッカさん（深澤さん）って、すごくバラエティーチックな振る舞いをするタイプなのですが、ライブの演出などでは率先してメンバーを引っ張ってくれたり、裏ではすごくお兄さんの顔をよく見せてくれます！ いい意味で裏表が違う部分をすごく最近感じるのは、深澤君です」と、Snow Manメンバーである深澤辰哉さん（33）について明かしました。

■新生活を始める人にエール「“やらないで後悔するより、やってから後悔する”という言葉を」

また、新生活シーズンの直前ということで、新生活を始める人に向けてエールを求められると「就職する方にはとにかく、僕が常に持っている“やらないで後悔するより、やってから後悔する”という言葉を贈りたいです！ 僕はこの言葉が大好きで、そういう気持ちで仕事に向き合うと、すごく気が楽というか。“あのときあれ言えばよかったな”と思うよりは、“言わなきゃよかったな”と思う方が、自分の気持ちとしてはいい。そういう感覚を持っておくと、楽しくストレスなく働けるのかなと思います」とコメント。

続けて「あと学生生活の方は、僕は当時から仕事をしていたので行事にあまり参加できなかったです。だから、ガンガン行事に参加したりサークルに入ったり、とにかく楽しんでほしい。行事には絶対参加したほうがいいです。これはあとでやっとけばよかったなって本当に後悔するので。めんどくさがらずに、なんやかんや言わずに行事に参加して、楽しんでください！」とエールを送りました。