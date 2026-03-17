１５日まで行われた自動車の世界ラリー選手権（ＷＲＣ）第３戦、サファリラリー・ケニアで日本勢３４年ぶりのＷＲＣ優勝を果たした勝田貴元（トヨタ）が１６日、オンラインで記者会見し、改めて喜びを語った。

――篠塚建次郎さん以来日本人ドライバー２人目の快挙達成。優勝から一夜明けた今の気持ちは。

「篠塚さんが３４年前、一つの歴史を作った。その２人目になれたことをすごく光栄に思うし、誇りに思う。今でもまだ実感がなく、夢だったのかなと思うくらいの感覚。ようやく表彰台の一番上に立つことができて、関わってきてくれた皆さん一人一人に感謝したい」

――ラリーを振り返って。

「過去に３回表彰台に上っているこのラリーで今年も表彰台はもちろん、優勝を狙っていく思いだった。

サファリラリー・ケニアはかなりタフなラリーでコンディションも非常に荒れるし、車にトラブルが頻繁に起こる。そんなラリーなので、全コーナー限界で走り切る、０・１秒、０・０５秒とかを削っていくアプローチではなくて、どちらかというと１週間を長く見たアプローチの仕方というか、マネジメントの仕方、スピードを多少犠牲にしてでも、パンクだったりそういったロスをなくすアプローチをしていこうと考えていた」

「初日は大雨が降って難しいコンディションで、さらにスタート前に（助手席で案内役を務める）コ・ドライバーとの無線が機能しなくなってしまった。不安がありながらも最初のステージは４番手で終えられた。２日目はあと１本でもパンクしたらリタイアという状況だった。３日目にもパンクしてしまったが、うまく乗り越えられた。僕以上に多くのトラブルが周りにも発生し、その影響もあって７番手に落ちたところからトップに立てた。最終日はタイム差を見ながら危機管理をしてという感じ。１個１個のステージ、１週間を見越した戦いができ、それが結果にもつながったのかなと思う」

――惜しい結果が続いていたが、悔しさを晴らすことはできたか。

「重圧みたいなものは背負っていたんだなと感じる。気持ち的にすごく軽い感じがする。これからは違ったアプローチで、広い視野で戦えるんじゃないかな。今後がすごく楽しみ」

――今後やラリージャパン（５月２８〜３１日、愛知・岐阜）にどうつなげたいか。

「この１勝を最初で最後にするつもりはもちろんない。これからたくさん（優勝を）取る最初の一歩だと思っている。ラリージャパンでは日本のファンの皆さんの前で優勝を見せられるようにしたい」