お笑いタレントのあばれる君が１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。高校時代、競技登山でインターハイに出場したことを明かした。

今回は「部活でスゴかった有名人」。

「僕、山岳部でインターハイに行ってるんですよ」と話し出した、あばれる君。「４人１組でチームになりまして、１００点の持ち点で減点方式で最終的に１００点に近いチームが優勝なんですよ」と競技内容を説明。

「例えば山の登り方、テントを立てる速さ、ご飯のバランスの取れ方」と競い合う内容を説明したところでＭＣの明石家さんまが「（登るのが）速かったらええんちゃうんか？」と聞くと「違います。みんなで一列にガッと登るんですけど、山の中に審判が隠れてるんですよ。赤いチェックのシャツを着てるんで丸見えなんですけど」と笑わせた。

その上で「歩いていて、疲れたなって表情してると、それで減点になるんですよ。体力がないってことで。だから、とりあえず審判がいる前ではニカッとしながら楽しそうに歩く。でも、楽しそうにしてても、それはそれでふざけてるって（減点になる）」と回顧。「あとは献立のバランスが取れてるかとか。審判が見回るんですよ。僕たちはカレーを見せたんですよ。そしたら、審判が『君たちのチームに足りてないものが何か分かるか？ サラダだ』って減点されたんですよ。『生野菜ですか？』って。結果的に３７位だったんですよ」と明かしていた。