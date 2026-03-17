◆オープン戦 日本ハム５―５ＤｅＮＡ（１７日・エスコン）

ＤｅＮＡのハンセル・マルセリーノ投手が、１イニングを３球で終わらせる快投で１軍生き残りを猛アピールした。

５回に２番手で登板したマルセリーノは、田宮を１５１キロで中飛、矢沢を１５６キロで二ゴロ、五十幡も１５６キロで二ゴロと、いずれも初球の真っすぐで打ちとり、予定の１回を無失点で終えた。

ドミニカ共和国出身で、昨年途中で育成から支配下に昇格した右腕。今年はキャンプから１軍で過ごし、オープン戦は計４試合４イニングを無失点の快進撃を続けている。同じスペイン語圏のベネズエラ出身で、メジャー２８２試合登板の実績があるホセ・ルイーズ投手からアドバイスを受けるなど着実に成長。「試合前の練習からしっかり準備したことが結果につながっている」と手応えを強調した。一方で、昨年は１軍登板２試合に終わっただけに、「満足するのは公式戦で結果を出してから」と気を引き締めた。

外国人枠の問題もあり、開幕１軍はまだ微妙な情勢。試合後、相川亮二監督は「（外国人枠が）いい悩みになってる」と、うれしい悲鳴をあげていた。