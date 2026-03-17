◆オープン戦 オリックス２―１広島（１７日・京セラドーム大阪）

広島・新井貴浩監督が３登板ぶりに無失点の島内颯太郎投手を高評価した。ここ２戦は複数失点が続いていた勝ちパターン候補だが、この日は新球・フォークで中川を空振り三振に封じるなど２奪三振で１回パーフェクト。また、５回２失点の先発・森下暢仁投手に加え、６回に中川の打席でワンポイント起用したサイド右腕・益田についても言及した。

以下は新井監督の試合後の一問一答

―先発の森下は

「前回より良かったと思います」

―制球面や直球の走り

「そうだね」

―勝ちパターン候補の島内も無失点

「良かった。後を投げたピッチャーも全員、良かった」

―島内は何が良くなった

「前回はフォークをほとんど投げていなかったけど、今回はフォークをしっかり投げていたし、打者も反応していたし、真っすぐも良かった」

―益田のワンポイントはシーズンを見据えた起用

「そうだね」

―自責点ゼロも続いている

「いいアピールをしていると思います」

―ドラフト３位・勝田は欠場

「ちょっとまだ熱が引かない。へんとう炎ということだから。まだちょっと見送るというか、体調を整えるという感じです」