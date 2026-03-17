ミャクミャク「買って」　自身初のグラビア写真集『I myaku you.』刊行へ

大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』（撮影：てんてん／監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス／フェリシモ）が2026年4月13日（月）に発売される。

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『I myaku you.』はミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ、全224ページのグラビア写真集。タイトルである「I myaku you.」には“みんなの脈（鼓動）をドキドキ・ワクワクさせたい“という意味が込められている。

2025年の大役を務めたミャクミャクが向かったのは沖縄。青い空と透き通る海に包まれながら、ゆっくりと過ごす2泊3日の小さな旅。ビーチではしゃぐ姿、街をのんびり楽しむ姿、夕暮れにふと見せた表情ーー。これまで誰も見たことのないような、少しドキッとする瞬間も切り取れられているという。

本書の購入者特典には特製フォトカードを封入予定。フェリシモのショッピングサイトをはじめ、今春オープン予定の2025大阪・関西万博オフィシャルオンラインストア、丸善ジュンク堂書店系列の2025大阪・関西万博オフィシャルストアなどで発売される。

■ミャクミャクのコメント― 初グラビアの感想は？とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！

― タイトルの「I myaku you.」はどういう意味？見た人みんなをドキドキさせる、つまりこれはミャクミャクからみんなに向けての…えっと…なんだったかな…たくさん教えてもらったんだけどミャクミャクはなんかかわいいなって思ってる！

― 見どころは？ぜんぶだよ。ぜ～んぶ！

― 撮影に向けて準備したことは？ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ。

― ファンに一言買って

（文＝リアルサウンド ブック編集部）