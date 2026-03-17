「パンどろぼう」おにぎりぼうやのエコバッグ　『レタスクラブ』特別版の付録に

「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」が付録の『レタスクラブ』4月号セブンネットショッピング・セブン-イレブン特別版（KADOKAWA）が2026年3月25日（水）に発売される。発売に先駆け、2026年3月15日（日）からセブンネットショッピング、カドストにて予約が開始された。

【写真】「パンどろぼう」おにぎりぼうやのエコバッグを見る

昨年にも『レタスクラブ』の付録として登場した「パンどろぼう」。第2弾となる今号では「ぬいぐるみチャームになる パンどろぼう おにぎりぼうやエコバッグ」が付属。

本品はちょっとした買い物やサブバッグにピッタリなサイズのエコバッグ。小さめサイズながら、マチは19cmと広めであり、5号サイズのケーキの箱もすっぽりと収納することができる。お弁当やおすしなども平らに持ち運べるので、中身が崩れる心配も軽減できるだろう。

バッグを折りたたんで収納すると「おにぎりぼうや」のぬいぐるみチャームとしても持ち運びすることができる。

この付録はセブンネットショッピング、セブン-イレブン、カドストで販売する『レタスクラブ』4月号特別版の限定付録であり、『レタスクラブ』通常号には付属しない。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）