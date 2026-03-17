佐藤尚之、AI時代を学ぶオンラインコミュニティ「7th」開設

書籍『AIに選ばれ、ファンに愛される。』（日経BP）著書の佐藤尚之（さとなお）によるオンラインコミュニティ「7th」（セブンス）が、コミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」にて開設された。

【写真】オンラインコミュニティ「7th」（セブンス）

書籍『AIに選ばれ、ファンに愛される。』（日経BP）の著者・佐藤尚之（さとなお）。佐藤は「マーケティングや販売・経営などのカタチは、本格的AI時代の到来とともに根本から変わってしまう、いままでの知見がまったく通用しない世界へと変化していく。こういった未来に不安や悩みをもっている方々と一緒に学んだり考えたりしながら、前に進んでいくための心理的安全性の高い『場』をつくりたい」という思いを抱いているという。

そんな思いを背景に、本書の読者と共に大変革のAI時代を乗り越えていくためのオンラインコミュニティとして「7th」をスタート。書籍の解説や読者同士の感想共有を通じて「AI時代の生活者理解」をともに深め合う場所を目指し、オシロ社が提供するコミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」を導入した。

コミュニティ内では書籍の内容をさらに深く掘り下げるウェビナー「7thセミナー（月一回）」、ZOOMなどを使ってのリアルタイム配信「水曜談話室（毎週水曜・ランチタイム）」、書籍の補足やAIの最新動向、読者からの質問への回答などが記される「壁打ちブログ（随時更新）」などが展開。メンバー間で同じ悩みや関心を持つ人たちが集まり、それぞれの現場の話を持ち寄る場所も用意されるほか、「AI部活」「押し部活」といった部活も展開される。なお本コミュニティの月額会費は777円（税込854円）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）