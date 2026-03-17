新潟市のアグリパークで3月、2匹のヤギが誕生。その愛くるしい姿を見ようと、施設は連日、親子連れなどでにぎわっています。

「ひなこさ～ん」



子どもが呼びかけるその先にいたのは、新潟市南区のアグリパークで生まれた2匹のヤギ。



メスの『ひなこ』とオスの『あまね』です。



お母さんは6歳の『るみ』。ひなことあまねを含め、これまでに15匹の赤ちゃんを生んできました。





【新潟市アグリパーク 安澤功次 インストラクター】「ベテランのお母さんだが、結構年配なので心配だった。人間でいうと50～60歳」出産は3月12日の早朝。高齢出産、そして寒い日の出産となりましたが、職員が駆けつけたときには、すでに2匹とも無事に生まれていて、元気に母乳を飲んでいたということです。この日は特別に、まだ生後4日目のひなこを抱っこさせてもらいました。体重はすでに約6kgです。【藤森麻友アナウンサー】「意外とずっしり。生後4日目でもこんなに大きく成長しています。かわいくて、温かいです」すくすくと育つ子ヤギたち。その愛らしい姿に、訪れた人たちも魅了されていました。【訪れた人】「とてもかわいいと思った」【訪れた人】「子どもがヤギの赤ちゃんを見たいと言ったので来た」【子ども】「かわいい」【訪れた人】「（子どもに）心優しい人になってほしい」【新潟市アグリパーク 安澤功次 インストラクター】「ここは子どもたちが勉強する場なので、子どもたちが来て、触って、見て、勉強して、楽しんで帰ってもらいたい。子ヤギたちには人懐っこい子になってほしいと思う」アグリパークではこのほか2匹のヒツジも出産を控えていて、今後、春のベビーラッシュを迎える予定です。