今年の箱根駅伝で大活躍を見せ、「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日が１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。高校時代、遅刻しそうになった際の独特過ぎる選択を明かす一幕があった。

青学の３連覇に大きく貢献した黒田は「僕、高校時代なんですけど、家から電車で学校に通ってたんですよ。でも、僕、結構ぎりぎりを攻めるタイプで朝練とか始発で行くんですけど、結構な頻度で『あっ、これは間に合わない』みたいな時があったんです」と話し出した。

「で、家から歩いたら１０分ぐらいのところなんですけど、ダッシュして、１、２分とかでバッと駅まで行ってというのが、最終手段で走るになりました」と続けると「遅れそうな時は大概、車とか自転車になるんですけど、あれが走りになりました」と続けたところでＭＣの明石家さんまが「（車や自転車より）走るのが一番、速いのか、君の中では？」と問いかけ。

この言葉に黒田は「一番速くなりました」と笑顔で答え、さんまに「何しろ走るのが好きなのか？」と聞かれると「嫌だと思ったことはないです、走るのが」と返答。

「朝、走ってもダメだって時はどう励ますの、自分を？」と聞かれると「その時はあきらめますよ。本当にダメな時はあきらめます」と、あっけらかんと答えていた。