これまであまり聞かなかったシュウマイの専門店。この10年あまりで40倍近くに増えているのだそうです。

【写真で見る】シウマイの変わり種メニュー

「調理が効率的」が理由？ シュウマイ専門店が増加中

豚肉に椎茸やホタテを加えたジューシーなシュウマイに、チーズやバジルが練りこまれたイタリアンシュウマイまで登場。

これまであまり聞かなかったシュウマイの専門店は、この10年あまりで40倍近くに増え、156店舗あるということです。

いったいなぜなのでしょうか？

日本シュウマイ協会 シュウマイ潤さん

「シュウマイは調理が非常に効率的。蒸している時間は人がそこに立ってなくて良い。他の調理もできる」

最近のせいろブームで、自宅で作る人も増えているといいます。

栃木・鹿沼市は「シウマイの街」 崎陽軒との繋がりとは

出水麻衣キャスター：

シュウマイの店が増えていますが、シウマイの街も登場しています。



餃子で有名な栃木県宇都宮市の隣にある鹿沼市は「シウマイの街」で、2020年の6店舗から、2026年には82店にまで増えています（鹿沼商工会議所調べ）。



居酒屋・そば店・うなぎ店でもシウマイを販売しているということです。



以下のような変わり種のメニューもあります。

▼ヤオハン 東町店

「揚げシウマイドッグ」



▼創菜工房 Matsuya

「シウマイのシュークリーム」

（かぼちゃの種、マロングラッセ、求肥）

実は、鹿沼市は「シウマイ」で有名な崎陽軒の初代社長である野並茂吉氏の出身地。



鹿沼商工会議所の水越さんによると、「コロナ禍で、飲食店に新たなテイクアウトメニューを考えてもらう際に、崎陽軒さんにご協力いただいた」ということです。



崎陽軒が秘伝のレシピをお店に伝授したことで、鹿沼市が「“シウマイ”の街」になっています。