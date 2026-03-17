新キャラ爆誕。「DAXEL20周年プロジェクト」の新たな公式キャラクターがついに始動！

ダイコク電機のグループ会社であるDAXELは3月10日、設立20周年を記念した「DAXEL 20周年プロジェクト」を本格始動しました。

■パチスロの枠を超えたブランド展開へ

3月10日、DAXELの“新しい顔”が始動

同プロジェクトの象徴として、特定の機種に属さない「DAXEL公式新規キャラクター」が同日デビュー。

あわせて、公式ホームページ内に「20周年特設ページ」を公開し、20周年特別PVや新規キャラクター紹介などのコンテンツ展開を開始しました。

DAXELは設立から20年、遊技機メーカーとして独自のエンターテインメントを追求してきました。この節目に、ブランドの“顔”を明確化し、継続的なファン接点を作るため、以下の施策を同時展開します。

■プロジェクトの主要コンテンツ

◇DAXEL公式新規キャラクター ＆ 専用Xアカウントの本格運用

これまでDAXELの広報支援を務めてきた「レイちゃん」が華麗にイメージチェンジ！

新たに広報ユニットを組む「ニオちゃん」やマスコットの「ニコ」「ハレ」とともに、これからのDAXELを盛り上げていきます！

また、3月3日よりカウントダウン投稿を行ってきた「新規キャラクター専用Xアカウント」が、3月10日より本格始動！ 詳細は以下を確認してください。

専用Xアカウント：【DAXEL公式】PRサポート部📣（@daxel_kouhou）さん / X

https://x.com/daxel_kouhou

・アカウントの特徴

従来の企業公式アカウントとは異なり、キャラクター自身の言葉でDAXELの魅力を発信。

・今後の展望

パチスロ関連の情報にとどまらず、将来的には異業種連携や新ジャンルへの情報発信も見据え、DAXELブランドの資産化を目指します。

◇DAXEL公式HP「20周年特設サイト」オープン

20周年施策を集約した特設サイトを公開。注目TOPICSや最新情報を紹介しています。

・掲載内容

20周年ロゴ / 20周年特別PV / 新規キャラクター紹介

・URL：DAXEL 20th Anniversary｜20年の軌跡と、未来へ。

https://www.daxel.co.jp/20th/

◇「DAXEL 20周年特別PV」公開

DAXELの20年の歩みをコンパクトに凝縮。「DAXELのこれまでとこれから」を一本のストーリーで構成し、ファンと共に歩んできた軌跡と、これからのビジョンを伝えます。詳細はDAXEL公式Xを確認してください。

◇SNSキャンペーン

DAXEL20周年を祝し、新アカウント（@daxel_kouhou）をフォロー＆対象ポストをリポストした200名に総額20万円分のQUOカードPAYが当たるキャンペーンを行います。

■DAXEL 代表メッセージ

おかげさまでDAXELは20周年を迎えました。これまでのパチスロ開発で培ったノウハウとキャラクターの力を活かし、これからは遊技機の枠を超えた新しいエンターテインメントの形を模索してまいります。新キャラクターと共に歩む、DAXELの新しい挑戦にご注目ください。

（エボル）