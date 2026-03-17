「この舞台が夢だった」中国女子が連覇逃す…試合後に涙をこらえた20歳MFは誓う「姉さんたちのように引っ張っていきたい」【女子アジア杯】
中国女子代表は現地３月17日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。一度は同点に追いつくも、あと一歩及ばず１−２で敗れた。
中国女子のMFワン・アイファンは、自身初出場となった大会で豪州戦を含め３試合に先発フル出場。試合後のフラッシュインタビューで20歳のMFは、「チーム全体の結束力を感じた大会だった」と振り返り、「初めての出場でこれだけ長い時間先発として出場できたことを誇りに思う。みんなが全力を出し切った」と語った。
大会連覇ならず。結果に悔いが残る部分もあったとしながらも、「でも、私たちはすでに十分やれたと思う」と前向きな言葉を残した。インタビューでは涙をこらえる場面もあったが、「アイファンはよくやった、泣かないで」とインタビュアーから声をかけられる一幕もあった。
今大会で自身が追い求めていたものについては、「この舞台でピッチに立って試合に出られること自体が、ずっと抱いてきた一番大きな夢だった」と明かしたアイファン。今後については、「これからはもっと努力して、チーム全体でまた頑張っていく。諦めずに続けていく」と力強く語った。
なお、試合中には37歳のベテランMFチャン・ルイが交代でベンチに退いた後も、ピッチ上の選手たちのプレーを見守り続ける姿が印象的だった。
チームの世代交代が着実に進むなか、アイファンは「先輩の姉さんたちが私を引っ張ってくれたように、いつか自分もそういう存在になって、新しいチームメイトを引っ張っていきたい」と語り、「私たちはどんどん良くなっていくと思う」と展望を示した。
初舞台でチームを牽引したアイファンは、中国女子代表の将来を担う存在として、今後さらに注目を集めることになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
中国女子のMFワン・アイファンは、自身初出場となった大会で豪州戦を含め３試合に先発フル出場。試合後のフラッシュインタビューで20歳のMFは、「チーム全体の結束力を感じた大会だった」と振り返り、「初めての出場でこれだけ長い時間先発として出場できたことを誇りに思う。みんなが全力を出し切った」と語った。
今大会で自身が追い求めていたものについては、「この舞台でピッチに立って試合に出られること自体が、ずっと抱いてきた一番大きな夢だった」と明かしたアイファン。今後については、「これからはもっと努力して、チーム全体でまた頑張っていく。諦めずに続けていく」と力強く語った。
なお、試合中には37歳のベテランMFチャン・ルイが交代でベンチに退いた後も、ピッチ上の選手たちのプレーを見守り続ける姿が印象的だった。
チームの世代交代が着実に進むなか、アイファンは「先輩の姉さんたちが私を引っ張ってくれたように、いつか自分もそういう存在になって、新しいチームメイトを引っ張っていきたい」と語り、「私たちはどんどん良くなっていくと思う」と展望を示した。
初舞台でチームを牽引したアイファンは、中国女子代表の将来を担う存在として、今後さらに注目を集めることになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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