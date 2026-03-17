日経225先物：17日22時＝640円高、5万4060円
17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比640円高の5万4060円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては359.61円高。出来高は4468枚となっている。
TOPIX先物期近は3635.5ポイントと前日比41ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54060 +640 4468
日経225mini 54050 +630 81633
TOPIX先物 3635.5 +41 4602
JPX日経400先物 33000 +385 119
グロース指数先物 728 +5 403
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3635.5ポイントと前日比41ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54060 +640 4468
日経225mini 54050 +630 81633
TOPIX先物 3635.5 +41 4602
JPX日経400先物 33000 +385 119
グロース指数先物 728 +5 403
東証REIT指数先物 売買不成立
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