　17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比640円高の5万4060円と急騰。日経平均株価の現物終値5万3700.39円に対しては359.61円高。出来高は4468枚となっている。

　TOPIX先物期近は3635.5ポイントと前日比41ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.43ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54060　　　　　+640　　　　4468
日経225mini 　　　　　　 54050　　　　　+630　　　 81633
TOPIX先物 　　　　　　　3635.5　　　　　 +41　　　　4602
JPX日経400先物　　　　　 33000　　　　　+385　　　　 119
グロース指数先物　　　　　 728　　　　　　+5　　　　 403
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース