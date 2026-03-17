物価高が続く中、飲食店では値上げは極力控えるための新たな取り組みが広がっています。新たな取り組みで店側と利用者、双方がお得に感じられる様々な工夫がありました。

■物価高の中“ライスおかわり無料”を復活させた店

群馬県高崎市にあるステーキ・ハンバーグの専門店。肉汁とチーズあふれるこのハンバーグと相性抜群なのが…

「ライスお持ちしました〜」

ほっかほかの白いご飯です。創業当時から多くの人のお腹を満たしてきましたが、去年、止まらない物価高の波にのまれ、おかわり無料が有料に。徐々に客足が遠のいてしまいました。

ところがおよそ半年後、おかわり無料が復活！

お客さん

「無料でありがたい、この物価高の中」

「ご飯もおかわり自由でお腹いっぱいにもできるし、もう1杯くらい（おかわり）しようかな〜」

■電子マネー・二次元コードでの支払い廃止…手数料削減に

物価高の中でなぜ復活できたのか…？

「1万円お預かりいたします」

電子マネーや二次元コードでの支払いを廃止、現金とクレジットカードに限定したのです。

キャッシュレス決済が身近になってきた中であえて廃止したワケは…

GGC代表取締役社長 板垣志緒さん

「（手数料が）全店舗で年間600万円ありました」

それは全店舗で600万円ほどかかっていたという手数料。キャッシュレス化を推進する国も、店舗側の手数料の負担感が高まっているとしています。

この店では、あえて電子マネー決済などを廃止することで“おかわり無料”を復活することに成功。客足も戻ってきているといいます。

GGC代表取締役社長 板垣志緒さん

「（廃止は）すごく怖かったけど、還元しようということで判断しました。（メニュー価格も）据え置いてやることができました」

■お客さんもお得に食事 ウィンウィンの関係

現金での支払いについてお客さんは…

「現金（支払い）が多いから僕はそこまで気にならない」

「それでご飯が無料になればそれもいいのかなって」

店側は手数料を削減したことで月の利益がアップ。客側は“おかわり無料”でお得に食事ができる。ウィンウィンの関係が作れたといいます。

■都内つけ麺専門店“ファストパス”導入…月3〜5万の売り上げに

新たな取り組みを始めたのは、都内のつけ麺専門店。2種類のつけ汁が楽しめるつけ麺に黒毛和牛を使った“サーロインご飯”などが看板商品です。

記者

「開店前ですが10人以上並んでいます」

開店前から行列ができるほどの人気ぶり。そこでこの飲食店が取り入れたのは…

記者

「二次元コードを読み込むとチケットが購入でき、行列に並ばずにお店に入ることができます」

お金を払って行列に並ぶことなくスイスイ入店できる飲食店専用の“ファストパス”SuiSuiです。

お客さん

「アリだと思います。人気店に行くときとか並んでも行こうってことある。ファストパスはありがたい。少しの値段なら出しちゃう」

混雑解消を目的に導入した“ファストパス”ですが、月に3万円から5万円ほどの売り上げに。原材料の高騰をする中ですが、値上げせずに乗り切ることができているといいます。

あいだや 有田和誉店長

「SuiSuiで少しずつもらえるので、材料費が上がっても足しにしてなんとかやってる。食材費に結構あてられるのは大きいので、ありがたい」

このサービスを導入した飲食店は、去年と比べておよそ50店舗増加。行列が絶えない人気店などに広がりを見せています。

うれしいのは店側だけでなく――

お客さん

「待つのが苦手な人や時間が限られた人がいるので、急いでいるときとかだったら使うかな」

◇

止まらない物価高の中でも工夫で乗り切ろうする店と、お得に楽しむ客。“ウィンウィン”な取り組みが今後も増えていきそうです。