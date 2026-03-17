中東情勢の緊迫化で、ガソリン価格の高騰が続いています。

【写真で見る】石油製品はどうできる？

その影響は、物流や農業、漁業にまで広がり、私たちの暮らし全体を直撃しています。影響はどこまで広がるのでしょうか。

スーツやシャンプー、鎮痛剤も「石油製品」

井上貴博キャスター：

中東情勢をきっかけにしたガソリン価格など、この先どうなるのかと心配する人も多いと思います。

国内の主な石油の使用量は3つで、最も多いのはガソリンや航空機の輸送用燃料となっています。





【国内の石油使用量】石油使用量 1億8860万kL▼輸送用燃料など：48.9%▼石油化学製品：25.4%▼電力用・暖房など：24.9%（出典：石油連盟 2019年度）

どのような製品が石油由来なのでしょうか。

▼ポリエステルなどの「合成繊維」、▼シャンプーや柔軟剤の主成分「界面活性剤」も身近な石油化学製品です。



また、普段身につけるスーツやシャツ、ネクタイ、眼鏡などもすべてが石油由来ということになります。



さらに、日々使うという人も多いコンタクトレンズ、ガム、リップクリーム、鎮痛剤も、すべてが石油由来の製品だといいます。

石油製品は原油からどう作られる？

井上キャスター：

石油製品は原油からどのようにできているのでしょうか。

石油は地下から掘り出され、中東などからタンカーで輸入されます。そして、輸入された石油は、国内に19か所ある製油所で蒸留するということです。

製油所の加熱炉で熱された原油は蒸留装置に移動し、原油は液体と蒸気に変わります。



そして、

▼蒸気で上昇したものは「LPガス」→タクシーや都市ガス

▼35〜180度で「ガソリン」「ナフサ」など→車や石油化学製品の原料

▼170〜250度で「灯油」「ジェット燃料」→石油ストーブやジェット機

▼240〜350度で「軽油」→トラックやバス

▼350以上で「重油・アスファルト」→船や火力発電所



というように、原油がガソリン、灯油、軽油、重油などのさまざまな石油製品に生まれ変わります。

原油からガソリンだけ作れる？専門家の答えは

井上キャスター：

ガソリンが高騰している今、蒸留の時点で「ガソリンを作る」などと、特定のものだけを作ることはできないのでしょうか。

早稲田大学先進理工学部の松方正彦教授によると、「原油に含まれるガソリンの原料の量が決まっているため、ガソリンだけを多く作ることはできない」ということです。

さらに、原油は採掘国によって、LPガスが多いもの、重油が多いものと割合が異なるということです。



また、現在、中東の原油に依存している日本の常圧蒸留装置は、中東の原油に合うように適正化されているので、ガソリンだけを多く作ることは難しいのだといいます。