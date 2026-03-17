中東情勢の影響は「ガソリン」以外にも コンタクト・リップクリーム・鎮痛剤…暮らし支える石油製品【Nスタ解説】
中東情勢の緊迫化で、ガソリン価格の高騰が続いています。
その影響は、物流や農業、漁業にまで広がり、私たちの暮らし全体を直撃しています。影響はどこまで広がるのでしょうか。
スーツやシャンプー、鎮痛剤も「石油製品」
井上貴博キャスター：
中東情勢をきっかけにしたガソリン価格など、この先どうなるのかと心配する人も多いと思います。
国内の主な石油の使用量は3つで、最も多いのはガソリンや航空機の輸送用燃料となっています。
石油使用量 1億8860万kL
▼輸送用燃料など：48.9%
▼石油化学製品：25.4%
▼電力用・暖房など：24.9%
（出典：石油連盟 2019年度）
どのような製品が石油由来なのでしょうか。
▼ポリエステルなどの「合成繊維」、▼シャンプーや柔軟剤の主成分「界面活性剤」も身近な石油化学製品です。
また、普段身につけるスーツやシャツ、ネクタイ、眼鏡などもすべてが石油由来ということになります。
さらに、日々使うという人も多いコンタクトレンズ、ガム、リップクリーム、鎮痛剤も、すべてが石油由来の製品だといいます。
石油製品は原油からどう作られる？
井上キャスター：
石油製品は原油からどのようにできているのでしょうか。
石油は地下から掘り出され、中東などからタンカーで輸入されます。そして、輸入された石油は、国内に19か所ある製油所で蒸留するということです。
製油所の加熱炉で熱された原油は蒸留装置に移動し、原油は液体と蒸気に変わります。
そして、
▼蒸気で上昇したものは「LPガス」→タクシーや都市ガス
▼35〜180度で「ガソリン」「ナフサ」など→車や石油化学製品の原料
▼170〜250度で「灯油」「ジェット燃料」→石油ストーブやジェット機
▼240〜350度で「軽油」→トラックやバス
▼350以上で「重油・アスファルト」→船や火力発電所
というように、原油がガソリン、灯油、軽油、重油などのさまざまな石油製品に生まれ変わります。
原油からガソリンだけ作れる？専門家の答えは
井上キャスター：
ガソリンが高騰している今、蒸留の時点で「ガソリンを作る」などと、特定のものだけを作ることはできないのでしょうか。
早稲田大学先進理工学部の松方正彦教授によると、「原油に含まれるガソリンの原料の量が決まっているため、ガソリンだけを多く作ることはできない」ということです。
さらに、原油は採掘国によって、LPガスが多いもの、重油が多いものと割合が異なるということです。
また、現在、中東の原油に依存している日本の常圧蒸留装置は、中東の原油に合うように適正化されているので、ガソリンだけを多く作ることは難しいのだといいます。