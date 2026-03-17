「オープン戦、日本ハム５−５ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）

日本ハム・新庄監督が試合後、ＷＢＣ日本代表からこの日、チームに合流した伊藤大海投手について「もう５０００％開幕投手です。そんな弱いピッチャーじゃないです。弱い人間じゃない」と改めて明言した。

伊藤は準々決勝のベネズエラ戦で決勝３ランを浴び敗戦投手に。メンタル面を含めて状態が懸念されていたが、この日は「野球がしたい。野球の悔しさは野球でしか晴らせない」と気持ちをグラウンドにぶつけた。同時に敗戦直後に新庄監督からメッセージが届いいていたと明かし「向こうでゲームが終わってからすぐにＤＭをくれましたし、さっきもいろいろお話することができました」と指揮官の心遣いに感謝していた。

新庄監督は伊藤について「（ＷＢＣで）ああいう経験もして、さらに強くなるタイプなんで」と信頼。「僕と伊藤くんはこの数年間で精神的に強くなってるから」と笑い、「２人とも言われるタイプなんで。そのへんもお互い、いろいろ話ながら『強くなってね』みたいな。大丈夫です」と笑顔で受け止めた。

伊藤にはＷＢＣの試合前に助言したといい「アドバイスを僕がして。その内容は言えないが、アドバイスの仕方がよくなくて。僕にも責任あるかな、っていうところはありますね」と肩を落とした新庄監督。「試合前に。メンタルのところですけど。ピッチングフォームとか、そのへんは全然分からないんで」と説明した。敗戦直後に送ったメッセージについては「ああいう場面で起用してもらったということは、やっぱり井端監督の『ここは伊藤君でいこう』と。１点差でしたよね。それは感謝しよう、ということは伝えました」と明かした。その上で「世界各国、打たれたピッチャーでいるわけでしょ。その人たちは伊藤君と同じような思いをしてると思うし。投げる場所ですよ」とあらためて起用された場面、期待の大きさに言及。「でも強くなったんじゃないですか。逆に」とこの敗戦を糧になることを期待した。

開幕投手については「抑えてたら開幕投手はやめてました。たぶん５番手から６番手にしてました。打たれたんで、さあ行くぞ、と」とし「僕と伊藤君がこの何年間で成長してきて」と繰り返した。この日、伊藤は帰国して即、チームに合流したが「休んでいいって言ったのにね、１カ月」と言って笑わせ「ここで来るっていうところがね。素晴らしいですよね」と右腕の心意気に目を細めた。開幕までにオープン戦に登板して調整させるとし「開幕でいいピッチングをしてもらって、さらに自信もつくだろうし。結果がダメだったらボロクソ言われるだろうし、それを２人で乗り越えていこうってところで。やっぱり２年連続で最多勝をとって。素晴らしいピッチャーなんで、そこの調整方法というところも知っているだろうし」と期待した。