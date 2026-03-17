¸°¤Î³«¾û¡¢¥¹¥Þ¥ÛÃµ¤·¡¢²ÈÅÅ¤Î¼«Æ°µ¯Æ°¤â¤Ç¤¤ë¡£SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤¬4Àé±ß°Ê²¼¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Ï2024Ç¯11·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
SwitchBot¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª
¥¯¥ì¥«¥µ¥¤¥º¤ÎÇö·¿¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥«¡¼¥É¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¤Îµ®½ÅÉÊ¤òÄÉÀ×²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢µ¢Âð¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¾ÈÌÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢SwitchBot¥í¥Ã¥¯¤Î¥«¡¼¥É¥¡¼¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
1¤Ä¤Ç¥«¥®¤Î²ò¾û¡¢¥¹¥Þ¥ÛÃµ¤·¡¢²ÈÅÅ¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥«¡¼¥É¡×
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡SwitchBot¥Ï¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¾ÈÌÀ¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¼«Æ°¤ÇON¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë
¢²È¤Î¥«¡¼¥É¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¤Ë¤â¤Ê¤ë
£¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤»¤ë
SwitchBot¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë
¸ü¤µ¤ï¤º¤«3.7mm¡£¥«¡¼¥É·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢ºâÉÛ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¤â¥¹¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
IP67ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±«¤ËÇ¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢SwitchBot¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢SwitchBot ¥Ï¥Ö¤ò²ð¤·¤ÆSwitchBot¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê¤È¤³¤í¡£
¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢²È¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤Î¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾ÈÌÀ¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¼«Æ°¤Ç¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤Î¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤ËÅÏ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢SwitchBot ¥Ï¥Ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SwitchBot ¥í¥Ã¥¯¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëSwitchBot ¥¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤òÆ³ÆþºÑ¤ß¤Ê¤é¡¢¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç²ò¾û¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¥¡¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤ÎNFC¥Þ¡¼¥¯¤Ë¥«¡¼¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥µ¥Ã¤È¸°¤¬³«¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼êÂÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ»ØÌæÇ§¾Ú¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢ÊªÍý¥¡¼¤è¤êÁÇÁá¤¯²ò¾û¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²È¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥í¥Ã¥¯¤ò²ò¾û¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀßÄêÉÔ²Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÌÀ¼¨Åª¤Ë²ò¾û¤·¤Ê¤¤¤È³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¹¥°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
AppleÃµ¤¹¥¢¥×¥ê¤È¤âÏ¢Æ°
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÊÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤¬È¯¸«³ÎÎ¨¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¶½¥á¡¼¥«¡¼¤Î»²Æþ¤¬Æñ¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥«¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Apple¤ÎÃµ¤¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÂÐ±þ¡£¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â°Â¿´´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Android¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢SwitchBot¥¢¥×¥ê¤«¤é¤ÎÃµº÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½¦¤¤¼ç¤¬¥«¡¼¥É¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¡¼¥É¤¬¼ê¸µ¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤ËÂ¨ÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡¢ºÇ¸å¤ËÄÌ¿®¤·¤¿¾ì½ê¤ÎÍúÎò¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹
¤Î¤Ç¡¢¸½¹ÔÀ¤Âå¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÉÔÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ì©ÊÄ¼°¤Ç½¼ÅÅÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ìÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢SwitchBot ¥í¥Ã¥¯¤Î¥«¡¼¥É¥¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ÂÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·è¤·¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¢ÅÅÃÓ¤ÏºÇÂç3Ç¯´Ö»È¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤¬20%°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤ËÄÌÃÎ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Õ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤âÃµ¤»¤ë
¥«¡¼¥É¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ê¡¼¥â¡¼¥ÉÃæ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìó30ÉÃ¤Ç´°Î»¤¹¤ë´ÊÃ±¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢iPhone¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤âAndroid¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¥«¡¼¥É¡×¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç»È¤ï¤ì¤ëAES-128¥Ó¥Ã¥È°Å¹æ²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¶¼º»þ¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤â¾ðÊó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Â¾¿Í¤Î¥«¡¼¥É¤¬Ê¶¤ì¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¥¢¥é¡¼¥È¤òÌÄ¤é¤¹µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SwitchBot¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎÁªÂò»è¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¡£
°Â¿´¤·¤Æ¡¢ÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: ÅÄÃæ¹¨ÏÂ
Source: Amazon.co.jp