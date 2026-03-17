40・50代が狙うなら断然「ネイビー」！【ZARA】今の時期に着たい「おしゃれトップス」

大人コーデを品よく見せたいとき、やっぱり頼れるのはネイビー。黒ほど重くならず、それでいて洗練された印象や落ち着きを醸してくれるカラーです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、春の初めに着たい「ネイビートップス」をご紹介。派手すぎないなのにおしゃれ見えが期待できるアイテムで、春コーデをアップデートしてみて。

配色デザインがおしゃれなニットジャケット

【ZARA】「コントラストニットジャケット」\6,290（税込）

ネイビーをベースに、袖や裾、ポケットのピンク配色がアクセントになったニットジャケット。シンプルながら遊び心のあるデザインで、コーデの主役になりそうな一枚です。コンパクトなシルエットなので、ジーンズやワイドパンツともバランスよく着こなしやすいはず。ネイビーの上品さを活かしながら、さりげない華やかさもプラスしてみて。

きれいめにも使える上品カーディガン

【ZARA】「ペプラムニットカーディガン」\7,990（税込）

深く落ち着いた雰囲気のネイビーブルーに、ゴールドカラーのボタンが映えるニットカーディガンです。さっと羽織って上品な印象をプラスできるアイテムは、大人女性の着こなしに重宝する一着になってくれる予感。ウエスト部分にはペプラム切り替えが入っており、さりげなく女性らしいシルエットも演出します。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M