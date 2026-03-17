決勝のゲスト出演者

野球の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米国―ベネズエラの決勝が行われる。独占生配信するNetflixからは日本時間17日の夜8時、中継のゲスト出演者が発表された。

大会最後の一戦に豪華メンバーが集う。解説は高橋由伸氏、黒田博樹氏が務め、ゲストには上原浩治氏、スペシャルサポーターを務める嵐の二宮和也、アンバサダーの俳優・渡辺謙が並び、さらに前回大会、リードオフマンとして優勝に貢献したラーズ・ヌートバー（カージナルス）の出演も発表された。

ヌートバーは14日の準々決勝などを中心に、Netflixの侍ジャパン試合中継にゲスト出演。ベネズエラ戦前、侍ジャパンの試合前練習が行われたローンデポ・パークのグラウンドでは大谷翔平投手（ドジャース）と再会のハグ。「なんで僕も緊張しているのか分からない」と笑みを浮かべる姿もあった。

世界一に輝いた前回大会では、流行した“ペッパーミル”ポーズなど明るいキャラクターで日本ファンの心を掴んだヌートバーの再登場が決定。Netflix公式Xから17日の夜8時30分に届けられたゲストメンバーの発表に、SNS上のファンからは「楽しみです」などと、歓喜の声が広がっていた。

試合は日本時間午前9時過ぎにプレーボール。米国は2大会ぶり2度目、ベネズエラは初優勝をかけて激突する。



（THE ANSWER編集部）