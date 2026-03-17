俳優の松本怜生が１７日までにＳＮＳを更新。ＷＢＣ観戦の様子を公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに「いつも画面越しで応援していたＷＢＣをこの歳になってはじめて観に行くことができました！ いつもＸでドジャースのオタクをしていますが日韓戦では大谷サマの生ホームランを観れて…はぁ…感無量」と感動をあらわにし、続けて「そして、なんと！まさかのドジャースがワールドシリーズで優勝した時のチャンピオンリングを指にはめさせていただきました」と報告した。さらに「１３年野球をしていた野球小僧にとって本当に夢のような一時でした。本当に嬉しかったです。」と胸の内をつづり、「侍ジャパンの皆さん最後まで本当にかっこよかったです お疲れ様でした」と労いのコメントで投稿を締めた。

この投稿に「怜生くんが野球少年になってて可愛い 侍ジャパンも怜生くんもお疲れ様」「ユニホーム姿かっこよすぎてる」「笑顔可愛すぎる 幸せなの伝わってきて私も幸せです」などのコメントが寄せられている。

松本は２０２４年後期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」で書道部の風見先輩役を演じて人気沸騰。現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で石田三成役を務めることも決まっている。