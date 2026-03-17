K-POPの第一線で活躍するプロの技術により、候補生たちが劇的な変貌を遂げ、スタジオから絶賛の嵐が巻き起こった。

【映像】大変身した練習生たちのビジュアル

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

三次審査に挑むBチームのAYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4人がステージに登場すると、その劇的な変貌ぶりにスタジオの熱量は一気に高まった。

K-POPの第一線で活躍するヘアメイクの手によって、課題曲であるILLITの「Almond Chocolate」にふさわしい可憐な姿へと変身を遂げた彼女たち。その姿を目にしたLE SSERAFIMのSAKURAは「あ、可愛い」と漏らし、指原莉乃は「確かに、ILLITっぽくなってるね」と驚きを隠せない様子だった。

さらにILLITのMOKAも「お花持ってる！」と、手に持った花などの小道具を含めたトータルプロデュースの完成度に注目していた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。